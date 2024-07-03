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Sivasspor yeni sezon çalışmalarına devam etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 23:39 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:40
Sivasspor yeni sezon çalışmalarına devam etti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı aerobik koşu ile başladı.

Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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