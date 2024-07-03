Sivasspor yeni sezon çalışmalarına devam etti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 23:39 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:40
Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı aerobik koşu ile başladı.
Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı saha çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com