Sivasspor yeni sezon çalışmalarına devam etti

03 Temmuz 2024 23:39 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:40

Rizespor, Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı!

Rizespor, Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı aerobik koşu ile başladı.

Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.