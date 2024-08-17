Sivasspor'dan orta saha transferi! Jan Bieganski 3 yıllık imza attı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 00:21 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 00:27
Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor, 21 yaşındaki orta saha Jan Bieganski'yle 3 yıllık sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, Jan Bieganski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki ön liberoyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor’umuz, 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski ile anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen Bieganski, Başkanımız Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Net Global Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
SEZON KARNESİ
Sivasspor'un yeni transferi geçtiğimiz sezon Lechia Gdansk ile 14 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com