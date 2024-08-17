Sivasspor'dan orta saha transferi! Jan Bieganski 3 yıllık imza attı

17 Ağustos 2024 00:21 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 00:27

Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, Jan Bieganski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki ön liberoyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Net Global Sivasspor’umuz, 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski ile anlaşmaya vardı. Sivas’a gelen Bieganski, Başkanımız Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Net Global Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

SEZON KARNESİ

Sivasspor'un yeni transferi geçtiğimiz sezon Lechia Gdansk ile 14 maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.