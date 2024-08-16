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Slaven Bilic, Al Fateh ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 23:17 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 23:20
Slaven Bilic, Al Fateh ile yollarını ayırdı!

Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Suudi Arabistan takımı Al Fateh ile yollarını ayırdı.

Suudi Arabistan Pro Lig takımı Al Fateh'de bir dönem sona erdi. Tecrübeli teknik direktör Slaven Bilic ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucunda gerçekleştiği belirtildi.

Hajduk Split'te teknik direktörlüğe başlayan Slaven Bilic daha sonra Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan ve Watford'da çalıştı.

Al Fatehde Slaven Bilic dönemi sona erdi

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Kaynak: tgrthaber.com
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