Sol Bamba, Adanspor'un teknik direktörü oldu!

25 Temmuz 2024 23:19 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 23:23

Galatasaray, Elias Jelert transferi için KAP açıklaması yaptı!

Galatasaray, Elias Jelert transferi için KAP açıklaması yaptı!

Kulüpten yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Asil Bostancı ile Bolu'da bir araya gelen Sol Bamba'nın, takımın yeni teknik sorumlusu olduğu bildirildi.

Açıklamada "Daha önce Championship takımlarından Cardiff City takımında görev alan Fildişi Sahili asıllı Fransız teknik adam ile imza atıldı. Teknik sorumlumuza ve ekibine başarılar dileriz." denildi.

2012-2014 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Fildişili Sol Bamba, bordo-mavili takımda stoper olarak 35 maçta görev yapmıştı.