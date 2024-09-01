Eşinden Sol Bamba'ya yürek yakan veda! 39 yaşında kansere yenik düşmüştü

01 Eylül 2024 12:14 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:16

İngiltere ve Galler'deki başarılarla dolu futbol kariyerinin ardından kariyerine teknik direktör olarak devam eden ve son olarak Anadaspor'da görev alan Fildişi Sahilli uluslararası futbolcu Sol Bamba, takımının Manisaspor ile oynayacağı maç öncesi rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 39 yaşında hayatını kaybetti.

Bamba'nın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken ünlü futbol adamının eşi Chloe'den yürek parçalayıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi.

"ADİL BİR MÜCADELE DEĞİLDİ"

Chloe Bamba ölen eşinin kanserle mücadelesine atıfta bulunduğu açıklamasında, "Son birkaç yıldır Sol'un kanserle inanılmaz bir zihinsel ve fiziksel güç ve metanetle mücadele ettiğini gördüm. Ne yazık ki, bu asla adil bir mücadele olmadı ve işler iyiye giderken düşüşe geçti ve sonunda 31 Ağustos'ta yenik düştü" ifadelerini kullandı.

Eşinin hastalıkla mücadelesi için "Tarif edilemeyecek kadar zor yıllardı ama yine de içinde neşe ve kahkaha bulmayı başardık" şeklinde tarif eden Chole, sözlerini şöyle sürdürdü: "En kötü günlerimi yaşadım ama aynı zamanda en iyi günlerimden bazılarını da. Sol kaderini Tanrı'nın isteği olarak kabul etti ve bu dünyadan, en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, tüm kalbiyle sevildiğini bilerek ayrıldı. Bundan emin oldum."

"ONUN TARAFINDAN SEVİLMEK NE BÜYÜK BİR ARMAĞAN"

Chloe Bamba mesajının sol bölümünde ise eşine olan sevgisini dile getirerek "Sol'u sevmek ve onun tarafından sevilmek benim için bir onurdu. Ondan çok şey öğrendim. O benim kahramanım. Kalbim kırık. Ne büyük bir armağan, ne büyük bir armağan, ne büyük bir armağan onun tarafından sevilmek."