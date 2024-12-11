Son dakika | 2030 ve 2034 Dünya Kupası ev sahipleri belli oldu! Bir ilk olacak!

11 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:18

Son dakika: FIFA, futbol dünyasının en prestijli organizasyonu olan Dünya Kupası’nın 2030 ve 2034 yıllarındaki ev sahiplerini resmen duyurdu. FIFA Başkanı Infantino'nun açıkladığına göre işte maçların oynanacağı ülkeler...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği ve futbolun en prestijli organizasyonlarından olan Dünya Kupası​'nın 2030​ ve ve 2034 adresleri belli oldu. Dünya Kupası 2030 Dünya Kupası, futbol tarihinde bir ilk olarak üç kıtada düzenlenecek.

Turnuvaya Güney Amerika’dan Uruguay​, Arjantin​ ve Paraguay, Avrupa’dan İspanya ve Portekiz, Afrika’dan ise Fas ev sahipliği yapacak. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.