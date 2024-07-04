Son dakika! Türkiye - Hollanda maçının hakemi belli oldu!

04 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:36

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri belli oldu.

TÜRKİYE'YE FRANSIZ HAKEM

A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile 22.00'da oynayacağı kritik müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, VAR koltuğunda Jerome Brisard oturacak.

TURPİN İLE 6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Türk ekipleri ve milli takım, Clement Turpin'in yönettiği 6 maçta 4 galibiyet alırken, 1 maç beraber bitti ve 1 maçta da yenilgi yaşadı.

Başakşehir 1-2 Sevilla

Fenerbahçe 1-0 Braga

Lazio 0-0 Trabzonspor

Türkiye 2-1 Kazakistan

Türkiye U17 6-1 Çekya U17

Türkiye U17 3-0 Ermenistan U17

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇININ HAKEMİ DANİELE ORSATO OLDU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre, Cumartesi günü 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Söz konusu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Siebert olurken, VAR koltuğunda ise Massimiliano Irrati oturacak.