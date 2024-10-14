Son dakika: A Milli Takım'ımızın İzlanda maçı 11'i belli oldu!

14 Ekim 2024 20:36 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 20:40

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile kozlarını paylaşacak. 7 puanla grup liderliğini elinde bulunduran millilerimiz, bu maçı da kazanarak istikrarını sürdürmek istiyor. Maça kısa bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile kozlarını paylaşacak. 7 puanla grup liderliğini elinde bulunduran millilerimiz, bu maçı da kazanarak istikrarını sürdürmek istiyor. Maça kısa bir süre kala mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu. İLK 11'LER İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gudmundsson, Óskarsson, Tómasson, Anderson, Grétarsson, Traustason, Ellertsson, Gudjohnsen TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız İZLANDA - TÜRKİYE​ MAÇI HANGİ KANALDA? Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak. 7 PUANLA LİDERİZ Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. MONTELLA İLE 17. RANDEVU A Milli Takım İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 17'nci sınavını İzlanda karşısında verecek. Montella yönetiminde 11'i resmi, 5'i özel 16 maça çıkan milliler, 8 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 23 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 21 gol gördü. İKİ EKSİK VAR Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek. İki oyuncu, İzlanda'ya da götürülmedi.