Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

03 May 2024 18:21 - Güncelleme : 03 May 2024 18:27

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Fenerbahçe'nin iki dinamosuna 40 milyon euro! Alman devi çok ciddi

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe formasıyla efsaneler arasına giren Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki Brezilyalı hoca, Süper Lig'e geliyor.

SERGEN YALÇIN'IN YERİNE ALEX DE SOUZA GELİYOR!

Ajansspor'da yer alan habere göre; Antalyaspor, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Alex de Souza ile anlaştı.

ALEX DE SOUZA ANTALYA'DA!

Haberin detayında Antalyaspor'un mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza ile iki ay önce görüşmelere başladığı ve Brezilyalı hocanın bu hafta Antalya'ya geldiği ifade edildi.

2.11 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı. Burada başarılı işlere imza atan Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ YOLCUSU

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın adı Fernando Santos sonrası Beşiktaş ile anılıyor. Beşiktaş cephesi de Sergen hocanın geçtiğimiz günlerde hoca adayları arasında yer aldığını doğrulamıştı.

Antalyaspor ile 18 maça çıkan Sergen Yalçın 6'şar galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak maç başına 1.33 puan ortalaması yakaladı.