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Son dakika | Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:48
Son dakika | Başakşehir&#039;in Konferans Ligi&#039;ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, Iberia 1999 Tblisi'yi elemesi halinde play-off turunda St Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı.

Temsilcimiz RAMS Başakşehir, Iberia 1999 Tblisi'yi elemesi halinde play-off turunda St Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

İLK MAÇ 22 AĞUSTOS'TA

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

Başakşehir, 3. eleme turunun ardından play-off'u da geçmesi durumunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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