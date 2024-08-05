Son dakika | Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 15:24 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:48
Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Temsilcimiz RAMS Başakşehir, Iberia 1999 Tblisi'yi elemesi halinde play-off turunda St Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı.
Temsilcimiz RAMS Başakşehir, Iberia 1999 Tblisi'yi elemesi halinde play-off turunda St Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
İLK MAÇ 22 AĞUSTOS'TA
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.
Başakşehir, 3. eleme turunun ardından play-off'u da geçmesi durumunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak.
Kaynak: tgrthaber.com