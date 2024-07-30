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Son dakika | Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Tayfur Bingöl, Eyüpspor'a kiralandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:04
Son dakika | Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Tayfur Bingöl, Eyüpspor&#039;a kiralandı

Son dakika: Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Kara Kartal, Tayfur Bingöl'ü 1 yıllığına Eyüpspor'a kiraladı.

RESMEN DUYURULDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

46 MAÇTA 3 GOL-4 ASİST

Beşiktaş formasıyla 46 maça çıkan Tayfur Bingöl, 3 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak: tgrthaber.com
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