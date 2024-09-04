Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!

Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:42
Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF&#039;ye bildirdi!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Joao Mario'nun lisansını çıkarttığını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş, yeni transferi Joao Mario için resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi! - 1. Resim

JOAO MARİO TÜRKİYE'YE GELDİ

Siyah-beyazlılar, Benfica'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Joao Mario'yu Türkiye'ye getirdi. Sağlık kontrollerinden geçen yıldız isimle sözleşme imzalandı.

Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi! - 2. Resim

LİSANSI ÇIKARILDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere Beşiktaş Joao Mario'nun lisansını çıkardı.

Dün imza için İstanbul'a gelen Joao Mario için Beşiktaş'ın resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...