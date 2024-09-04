Son dakika! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 16:42
Son dakika haberi: Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Joao Mario'nun lisansını çıkarttığını duyurdu. İşte detaylar...
Beşiktaş, yeni transferi Joao Mario için resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor.
JOAO MARİO TÜRKİYE'YE GELDİ
Siyah-beyazlılar, Benfica'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Joao Mario'yu Türkiye'ye getirdi. Sağlık kontrollerinden geçen yıldız isimle sözleşme imzalandı.
LİSANSI ÇIKARILDI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere Beşiktaş Joao Mario'nun lisansını çıkardı.
Dün imza için İstanbul'a gelen Joao Mario için Beşiktaş'ın resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com