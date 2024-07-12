Son dakika | Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Cenk Tosun ezeli rakibe imza atıyor
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
12 Temmuz 2024 14:17 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 14:20
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katıyor...
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Siyah-beyazlılarla yeni kontrat konusunda anlaşamayan 33 yaşındaki milli santrfor, Fenerbahçe ile son detaylar üzerinde görüşüyor.
Anlaşmanın 1+1 yıllık olması bekleniyor.
487 MAÇTA 195 GOL-60 ASİST
2017-2018 sezonunda 22 milyon 500 bin Euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere'de Crystal Palace formasını da giymişti.
Cenk Tosun, tüm kariyeri boyunca 487 maçta 195 gol, 60 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: NTV Spor