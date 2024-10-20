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Son dakika: Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 15:05 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:07
Son dakika: Beşiktaş&#039;ın Konyaspor maçı 11&#039;i belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, sahasında 3 puanla ayrılmak isterken, konuk ekip de deplasmandan puan veya puanla çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu...

Süper Lig​'in 9. haftasında Beşiktaş​, sahasında Konyaspor​'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, sahasında 3 puanla ayrılmak isterken, konuk ekip de deplasmandan puan veya puanla çıkarma peşinde.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

Yoluna namağlup devam eden Beşiktaş evinde oynadığı 3 maçı da kazandı.

Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ise 11 puanla ligde 8. sırasında.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 16'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kaynak: tgrthaber.com
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