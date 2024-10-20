Son dakika: Beşiktaş'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, sahasında 3 puanla ayrılmak isterken, konuk ekip de deplasmandan puan veya puanla çıkarma peşinde. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, sahasında 3 puanla ayrılmak isterken, konuk ekip de deplasmandan puan veya puanla çıkarma peşinde.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer
Yoluna namağlup devam eden Beşiktaş evinde oynadığı 3 maçı da kazandı.
Ali Çamdalı yönetimindeki Konyaspor ise 11 puanla ligde 8. sırasında.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 16'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.