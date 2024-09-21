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Son dakika! Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:06

Son dakika haberi: Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlılarda, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 10 milyarı aştığını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş​ Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul​ Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 10 MİLYAR 638 MİLYON TL!

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fatih21 Eylül 2024 12:00

Beşiktaş'ın bu kadar borçlanması üzücü bir durum gerçekten kulüp yöneticileri daha dikkatli olmalı

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