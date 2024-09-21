Son dakika! Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!

21 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:06

Son dakika haberi: Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlılarda, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 10 milyarı aştığını açıkladı. İşte detaylar...

Bu hafta Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek

Bu hafta Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş​ Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul​ Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 10 MİLYAR 638 MİLYON TL!

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.