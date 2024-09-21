Son dakika! Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 11:58 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:06
Son dakika haberi: Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlılarda, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla toplam borcunun 10 milyarı aştığını açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU 10 MİLYAR 638 MİLYON TL!
Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla borcunun 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL olduğunu açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ın bu kadar borçlanması üzücü bir durum gerçekten kulüp yöneticileri daha dikkatli olmalı