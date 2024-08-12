Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

12 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 15:25

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Beşiktaş, yeni transferi Cher Ndour'un bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA!

6 ay kiralık oynadığı Braga'dan PSG'ye dönen Cher Ndour ile her konuda anlaşan Kara Kartal, yeni transferinin bu akşam 20:55'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.

KULÜP RESMEN DUYURDU

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır." denildi.

CHER NDOUR KİMDİR?

Futbol kariyerine 2020-21 sezonunda Atalanta altyapısında başlayan Cher Ndour, 27 Temmuz 2004 yılında İtalya’da dünyaya geldi.

Sonrasında Portekiz takımı Benfica U23 takımına transfer olan oyuncu 2023-24 sezonunda ise Benfica B Takımı’ndan PSG’nin yolunu tuttu.

15 MAÇTA 2 GOL ATTI

2023-2024 sezonunu Braga’da kiralık olarak geçiren oyuncu sözleşmesinin sona ermesiyle PSG’ye geri döndü.

Cher Ndour, 2023-2024 sezonunda toplam 15 maçta süre alırken sadece 2 gollük katkı verdi.