Son dakika | Beşiktaş'ın yeni transferini başkan Hasan Arat duyurdu: "Hayırlı olsun!"

02 Ağustos 2024 10:46 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:02

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattı.

Transferi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat resmen duyurdu.

HASAN ARAT: "HAYIRLI OLSUN"

Hasan Arat, "Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bugün bir transferimizin daha lisansı çıkacak inşallah. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Emirhan Topçu da bu isimlerden biri. Emirhan ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

34 MAÇTA 1 GOL-4 ASİST

Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro olan Emirhan Topçu, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta süre aldı ve 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

23 yaşındaki oyuncuyla İspanyol ekibi Las Palmas da yakından ilgileniyordu ancak Emirhan'ın tercihi Beşiktaş oldu.