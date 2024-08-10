Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:27
Son dakika haberi: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in ayrılığını resmen açıkladı. Bosnalı futbolcu, Süper Lig ekibine kiralandı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.
Siyah-beyazlılar, Bosnalı Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor’a kiralandığını duyurdu.
BİR YILLIĞINA RİZESPOR'DA
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
40 MAÇTA 6 GOL-7 ASİST
2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 40 resmi maçta 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: tgrthaber.com