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Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:27
Son dakika | Beşiktaş&#039;ta bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor&#039;a kiralandı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in ayrılığını resmen açıkladı. Bosnalı futbolcu, Süper Lig ekibine kiralandı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Bosnalı Amir Hadziahmetovic'in Çaykur Rizespor’a kiralandığını duyurdu.

BİR YILLIĞINA RİZESPOR'DA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı - 1. Resim

40 MAÇTA 6 GOL-7 ASİST

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 40 resmi maçta 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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