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Son dakika! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu veda etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
28 May 2024 10:04 - Güncelleme : 28 May 2024 10:07
Son dakika! Beşiktaş&#039;ta bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu veda etti

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında Nottingham Forest'den kiraladığı Joe Worrall ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti.

Worrall paylaşımında, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.

BEDELSİZ KİRALANMIŞTI

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ı Nottingham Forest'den bedelsiz olarak kiralamıştı. İngiliz savunmacı, siyah-beyazlı formayla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İşte İngiliz futbolcunun veda paylaşımı:

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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