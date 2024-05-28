Son dakika! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu veda etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
28 May 2024 10:04 - Güncelleme : 28 May 2024 10:07
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında Nottingham Forest'den kiraladığı Joe Worrall ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ın sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak renklerine bağladığı Joe Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti.
Worrall paylaşımında, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.
BEDELSİZ KİRALANMIŞTI
Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ı Nottingham Forest'den bedelsiz olarak kiralamıştı. İngiliz savunmacı, siyah-beyazlı formayla 9 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
İşte İngiliz futbolcunun veda paylaşımı:
Kaynak: tgrthaber.com.tr