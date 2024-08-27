Son dakika | Beşiktaş'ta bir transfer daha! Felix Uduokhai resmen açıklandı

27 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:50

Son dakika Beşiktaş transfer haberine göre transfer çalışmalarında önemli mesafe kat eden siya-beyazlılar, bir ismi daha kadrosuna kattı. Beşiktaş yönetimi, Alman ekibi Augsburg'dan Felix Uduokhai'yle renklerini bağladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Felix Uduokhai'nin sezon sonuna kadar kiralandığı, anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai’nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır."

UDUOKHAI'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Aue'nin altyapısında başlayan Felix Uduokhai sonrasında 1860 Münih, Wolfsburg ve Augsburg'ta forma giydi.

Güçlü fiziki yapısı ve uzun boyuyla dikkat çeken başarılı stoper, kariyeri boyunca 251 resmi karşılaşmada 12 gol atarken,1 de asist yaptı.

Diğer yandan Uduokhai bu sezon Beşiktaş'ıon 7. transferi oldu. Siyah-beyazlılar teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdikten sonra Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour'u kadrosuna katmıştı.