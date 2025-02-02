Son dakika | Beşiktaş'ta flaş ayrılık resmen duyuruldu! Kulüp tarihinin en pahalı ismiydi

02 Şubat 2025 11:43 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:52

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sürüyor. Siyah-beyazlılar tarihinin en pahalı oyuncusunu Monaco'ya kiraladı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Ara transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadro revizyon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık gerçekleşti. 11 milyon euro bedelle önceki yıl kadroya katılan ve siyah-beyazlı kulübün tarihinin en pahalı transferi olan Moatasem Al-Musrati satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'ya kiralandı.

TARAFTAR SÜREKLİ ISLIKLADI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Al-Musrati 1795 dakika süre alırken takımına 2 gollük skor katkısı verebildi. Performansı nedeniyle büyük eleştiriler alan Libyalı stoper, sık sık taraftarların ıslıklı protestolarına maruz kaldı.

2023-24 sezonun başında satın alma opsiyonuyla Portekiz ekibi Braga'dan kiralanan El Musrati, bu sezonun başında bonservisi alınarak kadroda tutulmuştu.