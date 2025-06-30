Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmi duyuru geldi

Son dakika Beşiktaş haberi: Siyah-Beyazlılar, Arthur Masuaku ile yolları ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş'ta flaş ayrılık gerçekleşti. Siyah-Beyazlılar Fransa doğumlu Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile yolları ayırdığını duyurdu.
Siyah-Beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki sol kanat savunucusu, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 108 maça çıkarken takımına, 3 gol ve 18 asistlik hücum katkısı sundu. Masuaku, geride kalan sezonda Beşiktaş tribünlerinin en çok tepki verdiği isimlerden biri olmuştu.