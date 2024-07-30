Son dakika | Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Sözleşmeleri feshedildi

30 Temmuz 2024 11:33 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:44

Beşiktaş bir dünya yıldızına daha kanca attı! Manchester United'ın sambacısı Antony Kartal oluyor

Beşiktaş bir dünya yıldızına daha kanca attı! Manchester United'ın sambacısı Antony Kartal oluyor

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda Rafa Silva ile Ciro Immobile gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılması planlanan futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

REBİC VE HASİC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollar ayrıldı. İki futbolcunun da sözleşmesi feshedildi.

HASİC 180 BİN EURO TRANSFER EDİLMİŞTİ

2020 yılında Dinamo Zagreb'den 180 bin euro karşılığında transfer edilen ve 3 sezon farklı takımlara kiralanan Ajdin Hasic'in siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyordu.

REBİC 24 MAÇTA 1 GOL ATTI 5 ASİST YAPTI

Rebic, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 23 maça çıkmış ve 1 gol atarken 5 de asist yapmıştı. Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.