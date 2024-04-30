Son dakika! Beşiktaş'ta yeni sportif direktör belli oluyor! Hasan Arat isim verdi

30 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:47

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arat, Beşiktaş'ın sportif direktör adayı olarak adı geçen Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun yardımcısı Devin Özek ile ilgili " 7-8 sportif direktör ile görüşme halindeyiz Devin Özek de bunlardan biri." dedi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

DEV MAÇI FIRSATA ÇEVİRECEK

"Bugün Münih'e gidiyorum. Bayern Münih-Real Madrid maçını seyredeceğim. Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Bazı görüşmeler olacak. Görüşmeler, fikir teatileri, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Bu sadece iki takımın maçı değil. Bu işle uğraşan herkes burada. Yarın da Dortmund-PSG maçını seyredeceğim. Temaslarımı sürdüreceğim. Yeni tanışacağımız insanlar olacak."

"ÜMİDİNİZİ KIRMAMAMIZ GEREK"

Beşiktaş için hazırlıkların içerisindeyiz. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem hepimizi çok üzüyor. Hedefimiz olan kupaya sıkı sıkı sarılıyoruz. Son derece kritik günler bizi bekliyor. Hem camiamıza hem sporcularımıza sabırlı olmalarını telkin ediyorum. Yeterince sabır gösterdi camiamız. Önümüzde 2 kupa maçı var. Ümidimizi kırmamamız lazım.

DERBİ VE NURİ ŞAHİN SÖZLERİ

Çok şanssız bir Fenerbahçe maçı geçirdik. Çok üzüldük. Takım iyi hazırlanmıştır. Bu spordur, sporda her şey olabilir, öyle bakmak lazım. Beşiktaş taraftarının üzüntüsü ve sabrı baya zorlanma noktasına geldi. Şimdiden hazırlıklara başladık.

Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence.

KIRMIZI KART GÖREN AL-MUSRATI AĞLAMIŞ

Al-Musrati'nin derbideki kırmızı kartıyla ilgili konuşan Arat, "Al Musrati'yi maç sonu aradım ağlıyordu. Ertesi gün arkadaşları da teskin etti. Bastığında kafası terse bakıyordu. Camianın sporcularımıza sahip çıkmasını istiyorum. Buna ihtiyaçları var, genç insanlar çok etkilenir. Her şeyi okuyorlar. Fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım. Ağlıyordu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı. Karta bir itirazım yok ama sporda böyle şeyler oluyor. Musrati'nin iki derbide de bu şanssızlığı yaşaması çok üzücü."