Son dakika! Copa America'da şampiyon Arjantin! Martinez zaferi 112'de getirdi

15 Temmuz 2024 07:10 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 08:23

Arjantin Milli Takımı'nın müthiş zafer yürüyüşü devam ediyor. ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da (Copa America) Kolombiya'yı ikinci uzatma devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden Arjantin şampiyon oldu.

MESSİ TAMAMLAYAMADI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Tangocular, böylece aynı sene kazandığı Copa America'yı üst üste ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Lionel Messi'nin 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıktığı maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlanınca uzatma devrelerine geçildi.

Aldığı darbe sonrası sakatlanan Messi'nin ayağındaki şişlik böyle görüntülendi.

ZAFERİ MARTINEZ GETİRDİ

İlk 15 dakikalık uzatma devresinden gol çıkmazken ikinci uzatma devresinde sahneye Lautaro Mertinez çıktı. 112. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Mertinez'in golü skoru da tayin ederken Arjantin zafere ulaşan ekip oldu.

Arjantin böylece bu kupayı üst üste 2. toplamda ise 16. kez müzesine götürürken, 15 kupa sahibi Uruguay'ı da geride bırakarak rekor kırdı.

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