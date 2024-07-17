Son dakika | Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in maliyetini KAP'a bildirdi!
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin’in transferini resmen duyurdu. Oyuncunun maliyeti KAP'a bildirildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler yıldız kanat oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
8 MİLYON EURO ÖDENECEK!
İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.
İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.