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Son dakika | Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in maliyetini KAP'a bildirdi!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:10
Son dakika | Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin&#039;in maliyetini KAP&#039;a bildirdi!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin’in transferini resmen duyurdu. Oyuncunun maliyeti KAP'a bildirildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler yıldız kanat oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK!

İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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