Son dakika | Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in maliyetini KAP'a bildirdi!

17 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:10

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Hull City sözleri: "İkisinin de şampiyon olmasını istiyorum"

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler yıldız kanat oyuncusunun 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

8 MİLYON EURO ÖDENECEK!

İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.