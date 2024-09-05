Son dakika! Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

05 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:37

Son dakika haberi: Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte Kanarya'nın kadrosu...

Serdar Dursun'dan eski hocasına sert sözler: "O gelmeseydi hayatım farklı olacaktı"

Serdar Dursun'dan eski hocasına sert sözler: "O gelmeseydi hayatım farklı olacaktı"

Fenerbahçe'nin 3 futbolcudan ettiği zarar dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'nin 3 futbolcudan ettiği zarar dudak uçuklattı!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM LİSTE DIŞI KALDI!

Sarı-lacivertlilerde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent ve Oğuz Aydın listede kendine yer bulamadı.

Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırı nedeniyle Fenerbahçe, 25 yerine 22 oyuncu kayıt edebildi.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.

Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.

Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.