Son dakika! Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Son dakika haberi: Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte Kanarya'nın kadrosu...
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
4 İSİM LİSTE DIŞI KALDI!
Sarı-lacivertlilerde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent ve Oğuz Aydın listede kendine yer bulamadı.
Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırı nedeniyle Fenerbahçe, 25 yerine 22 oyuncu kayıt edebildi.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin.
Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.
Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.