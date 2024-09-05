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Son dakika! Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:37
Son dakika! Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunu UEFA&#039;ya bildirdi

Son dakika haberi: Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. İşte Kanarya'nın kadrosu...

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM LİSTE DIŞI KALDI!

Sarı-lacivertlilerde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent ve Oğuz Aydın listede kendine yer bulamadı.

Türkiye'den yetişmiş oyuncu sınırı nedeniyle Fenerbahçe, 25 yerine 22 oyuncu kayıt edebildi.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin. 
Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel.
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Szymanski, Cengiz Ünder.
Forvet: Dzeko, Tadic, En-Nesyri, Cenk Tosun, Saint-Maximin.

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Kaynak: tgrthaber.com
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