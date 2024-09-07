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Son dakika! Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:08
Son dakika! Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Omar Fayed'in kiralık olarak Beerschot'a transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, Omar Fayed'in Belçika ekibine 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed kiralık olarak Belçika’nın Beerschot kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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