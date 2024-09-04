Son dakika! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

04 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:25

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3. hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih de belli oldu. İşte program...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı. FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN? Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. 5. haftada Trabzonspor'un Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek. Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın programları şu şekilde: 5. hafta

14 Eylül Cumartesi

17.00 Sivasspor - Gaziantep FK

17.00 Samsunspor - Konyaspor

20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir

20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor 15 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Eyüpspor

17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20.00 Alanyaspor - Hatayspor

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş 16 Eylül Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor 6. hafta

20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK 21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray 22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor 23 Eylül Pazartesi

20.00 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor