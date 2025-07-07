Son dakika | Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte bonservisi ve maaşı

Fenerbahçe Jhon Duran'ın ardından ikinci transferini Milan Skriniar ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler PSG ile her konuda anlaşırken transferin mali detayları da belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nasrr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hamlesini de gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer verdiği stoper Milan Skriniar'ı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak için Fransız devi PSG ile her konuda anlaştı.

İŞTE SKRINIAR'IN BONSERVİSİ VE YILLAK ÜCRETİ

Öte yandan Ajansspor'un haberine göre tecrübeli stoperin transferi için ödenecek tutarlar da belli oldu. İddiaya göre Fenerbahçe, bu transfer için PSG'ye 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuya ödenecek miktarın ise bonuslarla birlikte 9 milyon euro olduğu ifade edildi.