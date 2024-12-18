Son dakika | Fenerbahçe'de flaş Talisca gelişmesi! Acun Ilıcalı işi bitirdi, maliyet netleşti

18 Aralık 2024 10:41 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:52

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-Lacivertli yönetimin, uzsun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca için Al Nassr ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü. Transferin mali detayları da açıklandı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe​ transfer çalışmalarında oldukça sıcak saatler yaşıyor. Sarı-Lacivertli ekibin, Al Nassr​'da forma giyen Anderson Talisca​ için Suudi Arabistan​ ekibi ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

TALISCA'DA MUTLU SON

Sabah'ta yer alan haberde, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın görüşmeleri olumlu şekilde neticelendirdiği belirtilirken, transferin mali detaylarına da yer verildi.

Buna göre; Fenerbahçe, Al-Nassr'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-Lacivertliler ayrıca yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını da üstlenecek. Yıllık 12 milyon euro kazanan Brezilyalı futbolcu, böylece, bu paranın 6 milyon eurosunu Fenerbahçe'den, diğer yarısını ise Al- Nassr'dan alacak.

SÜRECİ UZATAN TALISCA'NIN MAAŞI!

Diğer yandan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Suudi ekibinin görüşmelerde çok fazla zorluk çıkartmadığı, süreci uzatan asıl detayın Talisca'nın maaşı olduğu belirtildi. Haberde Talisca ile anlaşılan yıllık ücrete ise yer verilmedi.

İMZA İÇİN 13 OCAK BEKLENİYOR

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe kurmaylarının transferi resmileştirmek için 13 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemini beklemeye geçtiği ifade edilirken, resmi imzanın da bekletmeden atılacağı belirtildi.