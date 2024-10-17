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Son dakika: Fenerbahçe'de Ryan Kent ile yollar ayrıldı

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ekim 2024 21:51 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 22:10
Son dakika: Fenerbahçe&#039;de Ryan Kent ile yollar ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Fenerbahçe​, Ryan Kent​'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol​ A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak: tgrthaber.com
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Eren17 Ekim 2024 21:56

Fenerbahçe böyle bir kararı verdiyse bir sebebi var demekki, umarım yeni transferler daha iyi performans gösterir

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