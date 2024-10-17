Son dakika: Fenerbahçe'de Ryan Kent ile yollar ayrıldı
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ekim 2024 21:51 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 22:10
Son dakika: Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçe böyle bir kararı verdiyse bir sebebi var demekki, umarım yeni transferler daha iyi performans gösterir