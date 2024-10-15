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Son dakika: Fenerbahçe'den İbrahim Hatipoğlu'na yanıt!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 14:18 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:24
Son dakika: Fenerbahçe&#039;den İbrahim Hatipoğlu&#039;na yanıt!

Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu’nun önerisine yönelik bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe​, Galatasaray​ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu​'nun önerisine yönelik açıklama yaptı.

İşte resmi hesaplardan yayınlanan o yanıt:

"NTV kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu'nun önerisine yönelik açıklamamızdır.

Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

 

Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçegalatasarayibrahim hatipoğlu

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