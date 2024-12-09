Son dakika | Fenerbahçe'den sonra bir takım daha Türkiye Kupası'ndan çekildi! TFF resmen duyurdu

09 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:49

Son dakika haberi: Futbol Federasyonu, Kasımpaşa'nın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını duyurdu.

Kasımpaşa​ Spor Kulübü, 2024-2025​ sezonunda Ziraat Türkiye Kupası​'na katılmama kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama Türkiye Futbol Federasyonu​'ndan (TFF) geldi.

YAZILI BAŞVURU YAPTILAR

TFF'den Yapılan yazılı açıklamada "Kasımpaşa A.Ş., 2024/25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 Aralık 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/25 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ek olarak bu durumla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının gerekli değerlendirmeleri yapacağı belirtildi.

RAKİBİ HÜKMEN BİR ÜST TURDA

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta 4. tur maçları tamamlandı ve 5. turun kuraları çekildi. Yapılan kura çekiminin ardından Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile eşleşti. Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama kararı alması sonrası Gençlerbirliği bir üst tura yükselecek.

Fenerbahçe de daha önce Türkiye Kupası'na katılmama kararı almıştı.