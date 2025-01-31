Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata'ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu

31 Ocak 2025 11:09 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:11

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Alvaro Morata için İtalyan kulubü Milan ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini İtalya'ya gönderdi. İşte anlaşmanın detayları...

Morata'nın uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı tarih belli oldu

Morata'nın uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı tarih belli oldu

Galatasaray, ara transferin en flaş transfer operasyonlarından birini tamamlamak üzere. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan devi Milan ile transferi için her konuda el sıkıştığı Alvaro Morata'nın sözleşmesini yıldız forvete gönderdi.

EN AZ 3 SEZON GALATASARAY'DA

Sports Digitale'in haberine göre zorunlu satın alma ile kiralanacak 32 yaşındaki İspanyol santrfor, kira anlaşmasına ek olarak 3 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Morata'nın kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve sarı-kırmızılı takıma katılması bekleniyor.

PAVLOVİC İÇİN SON GİRİŞİM

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen bir diğer isim Strahinja Pavlović için de son bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Serie A ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklife sıcak bakmasına karşın Pavlović, kariyerine İtalya'da devam istediğini bildirmişti.

Sırp stoperin bu kararını menajeri aracılığıyla Galatasaray'a ilettiği belirtilirken Galatasaray'ın bugün oyuncuyu ikna etmek için son bir görüşme daha yapacağı belirtildi.