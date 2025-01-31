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Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata'ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Sports Digitale
31 Ocak 2025 11:09 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:11
Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata&#039;ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Alvaro Morata için İtalyan kulubü Milan ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesini İtalya'ya gönderdi. İşte anlaşmanın detayları...

Galatasaray, ara transferin en flaş transfer operasyonlarından birini tamamlamak üzere. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan devi Milan ile transferi için her konuda el sıkıştığı Alvaro Morata'nın sözleşmesini yıldız forvete gönderdi.

Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata'ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu - 1. Resim

EN AZ 3 SEZON GALATASARAY'DA

Sports Digitale'in haberine göre zorunlu satın alma ile kiralanacak 32 yaşındaki İspanyol santrfor, kira anlaşmasına ek olarak 3 sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Morata'nın kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve sarı-kırmızılı takıma katılması bekleniyor.

Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata'ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu - 2. Resim

PAVLOVİC İÇİN SON GİRİŞİM

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen bir diğer isim Strahinja Pavlović için de son bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Serie A ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklife sıcak bakmasına karşın Pavlović, kariyerine İtalya'da devam istediğini bildirmişti.

Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata'ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu - 3. Resim

Sırp stoperin bu kararını menajeri aracılığıyla Galatasaray'a ilettiği belirtilirken Galatasaray'ın bugün oyuncuyu ikna etmek için son bir görüşme daha yapacağı belirtildi.

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Kaynak: Sports Digitale

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