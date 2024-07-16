Son dakika | Galatasaray aradığı sağ beki Danimarka'da buldu! Teklif resmen açıklandı

16 Temmuz 2024 13:27 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 13:44

Sacha Boey'in Bayern Münih transfer olmasının ardından uzun süredir bir sağ bek arayışında olan ve birden çok isimle temasa geçen Galatasaray, aradığı oyuncuyu Danimarka'da buldu.

GALATASARAY'DAN ELİAS JELERT HAMLESİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi olan Kopenhag, 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert için Galatasaray ile görüştüklerini açıkladı.

Danimarka ekibinden yapılan açıklamada, "Elias Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifi doğruluyoruz. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor ancak bir anlaşma yok. Anlaşma sağlanması durumunda yeni bir duyuru yayınlanacak." denildi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Danimarka ekibi, Galatasaray'dan Elias Jelert için teklif geldiğini açıkladı. Açıklamada, transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ!

Tipsbladet'de yer alan iddiaya göre; Galatasaray, Kopenhag'ın genç sağ beki Elias Jelert için 10 milyon euro teklif etti.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Kopenhag'ın altyapısından yetişen Elias Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kariyeri boyunca 138 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki sağ bek 3 gol ve 13 asist kaydetti.

Jelert, geçtiğimiz sezon Kopenhag'da 45 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.