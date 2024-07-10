Son dakika | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek savcılığa ifade verdi!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Anadolu Ajansı
10 Temmuz 2024 17:03 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:21
Son dakika haberi: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet gerekçesiyle savcılığa ifade verdi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayet gerekçesiyle savcılığa ifade verdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı.
ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ
Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
Başkan Özbek, savcılıktaki ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Anadolu Ajansı