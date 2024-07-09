Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'nin planı belli oldu

09 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:01

Beşiktaş gözünü Lazio'nun oyuncusuna dikti! 12 milyon euroluk teklif

Beşiktaş gözünü Lazio'nun oyuncusuna dikti! 12 milyon euroluk teklif

2024 Süper Kupa'da Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

AĞUSTOS BAŞI OYNANACAK

TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

Süper kupa yüksek ihtimalle Türkiye'de oynanacak.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.