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Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF'nin planı belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
09 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:01
Son dakika | Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? TFF&#039;nin planı belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalini ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

2024 Süper Kupa'da Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

AĞUSTOS BAŞI OYNANACAK

TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planlıyor.

Süper kupa yüksek ihtimalle Türkiye'de oynanacak.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

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Kaynak: NTV Spor
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