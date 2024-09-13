Son dakika | Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu

13 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:13

Son dakika haberi: Galatasaray'da son günlerde çok tartışılan Cenk Ergün, futbol direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Transferde sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray​'da son günlerin tartışmalı ismi Cenk Ergün​, futbol direktörlüğü görevinden istifa​ ettiğini açıkladı.

Ergün, istifa​ kararını sosyal medyadan duyurdu. İşte o açıklama:

"İTİBARSIZLAŞTIRMA" TEPKİSİ

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa​ etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberinin detayları geliyor...