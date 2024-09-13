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Son dakika | Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
13 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:13
Son dakika | Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu

Son dakika haberi: Galatasaray'da son günlerde çok tartışılan Cenk Ergün, futbol direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Transferde sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray​'da son günlerin tartışmalı ismi Cenk Ergün​, futbol direktörlüğü görevinden istifa​ ettiğini açıkladı.

Ergün, istifa​ kararını sosyal medyadan duyurdu. İşte o açıklama:

"İTİBARSIZLAŞTIRMA" TEPKİSİ

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa​ etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu - 1. Resim

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: tgrthaber.com
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kerem13 Eylül 2024 14:11

okan defol sıra sende

kerem13 Eylül 2024 14:11

şampiyonlar ligi gitti 1 e alacağınız futbolcu 10 kat fiyat veriyor. okan buruk ve başkan gitsin

kerem13 Eylül 2024 14:10

bu kişiyi kulüp kapısından sokan kişi istifa etmeli

kerem13 Eylül 2024 14:09

başkan istifa etmesi gerekli.

Alev13 Eylül 2024 13:40

Bu haberi bekliyordum biraz da olsa cüretkar bir karar ama zamanla kendini gösterecek

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