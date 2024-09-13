Son dakika | Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün görevinden istifa etti! Sosyal medyadan duyurdu
Son dakika haberi: Galatasaray'da son günlerde çok tartışılan Cenk Ergün, futbol direktörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte detaylar...
Transferde sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'da son günlerin tartışmalı ismi Cenk Ergün, futbol direktörlüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ergün, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu. İşte o açıklama:
"İTİBARSIZLAŞTIRMA" TEPKİSİ
"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
okan defol sıra sende
şampiyonlar ligi gitti 1 e alacağınız futbolcu 10 kat fiyat veriyor. okan buruk ve başkan gitsin
bu kişiyi kulüp kapısından sokan kişi istifa etmeli
başkan istifa etmesi gerekli.
Bu haberi bekliyordum biraz da olsa cüretkar bir karar ama zamanla kendini gösterecek