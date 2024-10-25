Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyata alındı

25 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:28

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı için acil ameliyata alındığı belirtildi. Ayrıca, tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray​'da teknik direktör Okan Buruk​ ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

AMELİYATA ALINDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı için acil ameliyata alındığı belirtildi.

DURUMU İYİ

Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi

DERBİDE OLACAK MI?

Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.