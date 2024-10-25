Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyata alındı
Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı için acil ameliyata alındığı belirtildi. Ayrıca, tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
AMELİYATA ALINDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladığı için acil ameliyata alındığı belirtildi.
DURUMU İYİ
Tecrübeli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu, bilincinin yerinde ve endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi
DERBİDE OLACAK MI?
Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.