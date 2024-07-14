Son dakika! Galatasaray'a transferde Oğuz Aydın çalımı! Fenerbahçe transferi bitiriyor: Anlaşma sağlandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 17:28 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:32
Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezon Süper Ligde Alanyaspor formasıyla etkileyici bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım’a kadar yükselen Oğuz Aydın, transferin gözdesi oldu. Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra transferde devreye Fenerbahçe'de girdi. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon etkileyici bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın, dev takımları peşine taktı.
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ
23 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş, Galatasaray ve Ajax’ın ardından Fenerbahçe’den teklif aldı.
Sarı-lacivertlilerin, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için Alanyaspor'un kapısını çaldı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile sözleşme görüşmelerine başladı.
38 MAÇTA 13 GOL-8 ASİST
Piyasa değeri 4.3 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 maçta 13 gol atıp 8 de asist yapmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com