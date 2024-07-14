Son dakika! Galatasaray'a transferde Oğuz Aydın çalımı! Fenerbahçe transferi bitiriyor: Anlaşma sağlandı

14 Temmuz 2024 17:28 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:32

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon etkileyici bir performans sergileyen ve A Milli Takım'a kadar yükselen Oğuz Aydın, dev takımları peşine taktı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş, Galatasaray ve Ajax’ın ardından Fenerbahçe’den teklif aldı.

Sarı-lacivertlilerin, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için Alanyaspor'un kapısını çaldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile sözleşme görüşmelerine başladı.

38 MAÇTA 13 GOL-8 ASİST

Piyasa değeri 4.3 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcu, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 maçta 13 gol atıp 8 de asist yapmıştı.