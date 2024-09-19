Son dakika! Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi müjdesi!

19 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 14:11

Son dakika haberi: Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Okan Buruk'un derbide forma giymeyecek dediği Mauro Icardi, dün İstanbul'a dönmüştü. Arjantinli golcünün bugün yapılan idmanda takımla çalışması kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig​'in son şampiyonu ve 15 puanlı lideri Galatasaray​'da hafta sonu oynanacak Fenerbahçe​ derbisi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi​'den gelen haber sevindirdi.

ADANA DEMİRSPOR​ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Son 2 sezonda gösterdiği performansla Galatasaray​'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Mauro Icardi​, Süper Lig​'in 4. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 5-1'lik galibiyetiyle tamamlanan Adana Demirspor​ maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

TEDAVİ İÇİN ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

Ligin son gol kralı unvanının sahibi Icardi, maçın ilk yarısında bacağını tutarak kendini yere bırakmış, sahada yapılan tedavi sonrasında oyundan alınmıştı.

Özel izin alarak Arjantin'e giden yıldız golcünün tedavisi bir süredir ülkesinde devam ediyordu.

DÜN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi gören Mauro Icardi, Galatasaray'ın cumartesi günü Fenerbahçe​ ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesi İstanbul'a döndü.

AYAĞININ TOZUYLA İDMANA ÇIKTI

Mauro Icardi, Galatasaray'ın bu sabah yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Bu gelişme sarı-kırmızılı taraftarları umutlandırdı.

Yıldız futbolcunun derbi öncesi takımla bir araya gelmesi yüzleri güldürdü.

DERBİ KADROSUNDA YER ALACAK MI?

Okan Buruk'un derbide forma giymeyecek açıklamasına rağmen Arjantinli golcünün takımla idmana çıkmış olmasa cumartesi günü oynanacak derbide kadroya alınabileceği şeklinde yorumlandı.

OKAN BURUK "OLMAYACAK" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçından sonra yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin "Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.