Son dakika | Galatasaray'da çifte ayrılık: Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı takıma transfer oluyor!

07 Ağustos 2024 15:39 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:44

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden yaşanacak.

SPARTAK MOSKAVA İKİ YILDIZ TALİP OLDU

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile Derrick Köhn'e Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.

20+2 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptı.

GALATASARAY VE SPARTAK MOSKOVA ANLAŞTI!

Galatasaray ve Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Kerem'in de ayrılığa sıcak baktığı biliniyor. Kişisel anlaşma şartları konusunda görüşmeler sürüyor. Kerem'in kararı bekleniyor.

GECE YARISI PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'a karşı 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçıyla ilgili hakkında çıkan haberlere cevap vermişti.

Aktürkoğlu'nun konuyla ilgili paylaşımı gece 03:00'te yapması dikkat çekerken sarı-kırmızılı taraftarlar da milli yıldızına destek çıkmıştı.

'SOYUNMA ODASINDA TEPKİ GÖSTERDİ!' İDDİASI!

Kerem'in Beşiktaş maçının devre arasında oyundan çıkacağını öğrendikten sonra sert bir tepki verdiği ve bazı ifadeler kullandığı öne sürülmüştü.

"TEPKİM HAYAL KIRIKLIĞI İLE SINIRLIDIR"

Kerem Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır" ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 54 MAÇTA 15 GOL-9 ASİST YAPTI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkarken 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Kerem bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi.

Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

DERRİCK KÖHN 15 MAÇTA 1 GOL-2 ASİST YAPTI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen Derrick Köhn ise devre arasında katıldığı Galatasaray ile 15 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Gana asıllı Alman futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Köhn bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi.