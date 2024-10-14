Galatasaray'da Muslera'nın yerine 3 aday! Eski Fenerbahçeli...

Galatasaray​, 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan deneyimli eldiven Fernando Muslera​'ya veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk​, Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılarak Uruguay​'a dönmek istediğini açıkladı. Konuyla ilgili bir televizyon programında konuşan Buruk, "Niyeti sezon sonu ülkesine dönmek. Sezon bittiğinde ülkesine dönmek niyeti. Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder" dedi.

Uruguaylı kalecinin geçen sene de bu sene ülkesine dönmek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var" şeklinde konuştu.

Okan Buruk tecrübeli eldivenle ilgili son olarak "Muslera bıraksa da takım içinde kalsın isteriz ama onun amacı ülkesine dönmek. Ailesi orada. Çocuklar büyüyor, uzak kalınca özlem artıyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılık kararı almasının ardından kaleci arayışları başladı. Zaman kaybetmende çalışmalarına başlayan yönetim, üç kişilik bir liste hazırladı.

BERKE ÖZER LİSTEYE ALINDI



Akşam'ın haberine göre, Listede Eyüpspor'un genç eldiveni Berke Özer yer alıyor. 24 yaşındaki file bekçisi, bu sezon İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

DİĞER YERLİ ADAY DOĞAN ALEMDAR



Yerli bir diğer aday ise Rennes forması giyen Doğan Alemdar... Alemdar'ın Fransız takımıyla olan kontratı 2027 yılının Haziran ayında bitiyor.

YABANCI KALECİDE EN GÜÇLÜ ADAY MERET



Napoli'de görev alan Alex Meret ise yabancı olarak en güçlü aday. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon bitiyor.