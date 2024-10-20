Son dakika: Galatasaray'dan Ismail Jakops açıklaması!

20 Ekim 2024 13:16 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:21

Son dakika: Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray​, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Ismail Jakobs'un sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain tespit edildiğini açıkladı.

İşte sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklama:

Trendyol Süper Lig’in dokuzuncu haftasındaki Onvo Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır.

NE OLMUŞTU?

Sarı kırmızılı oyuncu Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 22. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.