Son dakika | Galatasaray'dan sol beke yıldız transfer! Lucas Digne ile anlaşma sağlandı

07 Ağustos 2024 15:20 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:24

Son dakika transfer haberine göre Galatasaray sol bek için dikkat çeken bir hamle yaptı. Derrick Köhn'ün performansını yetersiz bulan sarı kırmızılılar aradığı ismi Premier Lig'de buldu.

DIGNE TAMAM, SIRA ASTON VILLA'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Aston Villa'da forma giyen Lucas Digne ile anlaşmaya vardı.

Fransız futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, oyuncunun kulübüne de resmi teklifte bulundu. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Aston Villa Sportif Direktörü Monchi ile görüşmelere başladı.

TRANSFER TEKLİFİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Buna göre Galatasaray'ın İngiliz ekibine Digne için bir senelik kiralama teklifinde bulunduğu, kiralama ücreti ödemeyeceği sadece oyuncunun maaşını karşılayacağı öğrenildi.

Detaylar geliyor...