Son dakika | Galatasaray'dan transfer açıklaması! Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Derrick Köhn...

14 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:33

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün açıklamalarda bulundu.

Ergün transfer çalışmalarına dair bilgiler verirken takımdan ayrılacağı iddia edilen Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün son durumlarıyla ilgili de konuştu.

Cenk Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:

"ZAHA'NIN AYRILMA TALEBİ OLDU"

"Devam eden süreçle ilgili bilgi verdiğimizde etkileyebiliyor. Zaha'nın da ayrılma talebi oldu. Bu süreç devam ediyor. Eğer görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır."

"KÖHN İÇİN TRANSFER TALEBİ GELDİ"

"Köhn'le ilgili de bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi bir şekilde ulaşım oldu. Oyuncunun talebi bu teklifi değerlendirmemek yönünde oldu. Köhn'le ilgili bir gelişme yok."

"KEREM YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR"

"Kerem Aktürkoğlu sadece Galatasaray'ın değil milli takımımızın çok önemli oyuncusu. Kariyerini yurt dışında devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in uygun görebileceği ve kulübün tatmin olduğu istekler olursa bunu değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e de ilgiler var. Transfer gerçekleşebilir aşamasında değiliz."

"KARALAMALARLA GERİYE ÇEKİLİYORUZ"

"Son 2 senenin şampiyonu bir takımımız var. Okan Buruk hocamızla 2 senelik sözleşme yeniledik. İlk 11'imizden hiçbir oyuncu kaybetmedik. Lige çok büyük bir umutla başlıyoruz. 2025 yılında 25. şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı takmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi play-off maçımız var gelecek hafta. İlerlemek istiyoruz fakat gerçek olmayan algılar ve karalamalarla bizim geriye çekildiğimizi düşünüyorum."

"KOSKACA GALATASARAY'DA TEK BAŞIMA TRANSFER YAPTIRABİLİR MİYİM?"

"Ben burada vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. 2006'da kulüpte çalışmaya başladım. Transfer de nasıl yapıldığı bilinen bir organizasyon. Bir havuz oluşturulur, teknik ekibimiz tarafından incelenir ve yönetime sunulur. Limitlerimiz ve bütçelerimiz doğrultusunda bu transferler yapılmaya çalışılır. Hep böyle oldu. 2 sene önce Avusturya kampı öncesinde yine böyle söylentiler vardı. Ben de o dönem transferin içinde olmadığı belirttim. Koskoca Galatasaray'da ben istediğim transferi yaptırabilir miyim? Sadece ben değil, heyetimiz var. Bunun tek bir amacı olduğunu düşünüyorum. 25. şampiyonluğa ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."