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Son dakika: Galatasaray'ın Elfsborg maçı 11'i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:23
Son dakika: Galatasaray&#039;ın Elfsborg maçı 11&#039;i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç ekibi Elfsborg ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, bu maçı kazanarak puanını 7 yapıp üst sıralara yükselmek istiyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri bell oldu. Galatasaray - Elfsborg maçına dair tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde bulabilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi​'nde ki temsilcimiz Galatasaray​, turnuvanın üçüncü haftasında sahasında İsveç​ takımı Elfsborg​ ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, 2 maçta toplamda 4 puan toplarken, bu maçı da kazanarak puanını 7'ye çıkarmak istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray:  Günay, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Ziyech, Yunus Akgün, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo

Son dakika: Galatasaray'ın Elfsborg maçı 11'i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi - 1. Resim

G.SARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.

Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için Çarşamba günü karşılaşmada oynayamayacak.

Son dakika: Galatasaray'ın Elfsborg maçı 11'i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi - 2. Resim

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

23 Ekim l Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

29 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

Son dakika: Galatasaray'ın Elfsborg maçı 11'i belli oldu | UEFA Avrupa Ligi - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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