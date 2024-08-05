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Son dakika | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:34
Son dakika | Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.

İLK MAÇ 20-21 AĞUSTOS'TA DEPLASMANDA

Play-off turundaki ilk maçlar 20 veya 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evinde oynayacak.

GALATASARAY İSVİÇRE EKİPLERİNİ SEVİYOR!

Opta verilerine göre; Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla temsilcisini mağlup ettiği ülke İsviçre olarak dikkat çekti.

LİGE KÖTÜ BAŞLADILAR!

Young Boys, bu sezon İsviçre Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.

TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ

Young Boys, Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ile karşılaştı ve 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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