Son dakika | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:34
Son dakika haberi: Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri çekilen kurayla belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.
İLK MAÇ 20-21 AĞUSTOS'TA DEPLASMANDA
Play-off turundaki ilk maçlar 20 veya 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray ilk maçı deplasmanda ikinci maçı evinde oynayacak.
GALATASARAY İSVİÇRE EKİPLERİNİ SEVİYOR!
Opta verilerine göre; Galatasaray'ın Avrupa kupaları tarihinde en fazla temsilcisini mağlup ettiği ülke İsviçre olarak dikkat çekti.
LİGE KÖTÜ BAŞLADILAR!
Young Boys, bu sezon İsviçre Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.
TÜRK TAKIMLARINA KAYBETMEDİ
Young Boys, Türk takımlarından sadece Fenerbahçe ile karşılaştı ve 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Kaynak: tgrthaber.com