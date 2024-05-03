Son dakika! Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi!

03 May 2024 16:29 - Güncelleme : 03 May 2024 16:37

Son dakika! Süper Lig'de bir ayrılık daha! Volkan Demirel istifa etti

Son dakika! Süper Lig'de bir ayrılık daha! Volkan Demirel istifa etti

Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi resmen sona erdi. Dün yönetime istifasını sunan Demirel'in istifası kabul etti. Genç hocayla yollar ayrıldı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Volkan Demirel.

Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır."

55 MAÇTA 16 GALİBYET

2022-2023 sezonunda göreve başladığı Hatayspor'un başında 55 resmi müsabakaya çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.